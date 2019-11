Ana Raquel de 'Casados à Primeira Vista' revela que preferia noivo de outra concorrente

Ana Raquel, de 43 anos, uma das concorrentes mais polémicas da segunda edição de ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, revelou esta segunda-feira que se sentiu enganada quando viu o Paulo no dia do casamento e que o 'match' podia ter funcionado caso o seu par amoroso fosse Pedro.

A nortenha que ficou conhecida por "torcer o nariz" em quase todas as situações e por não gostar do noivo desde o primeiro momento em que o viu, explica em entrevista a Cristina Ferreira que fez vários questionários e que falou com os ‘especialistas’ sobre tipo de pessoa que pretendia encontrar, tendo ficado em choque ao conhecer Paulo, que não correspondia às expectativas.





"Fui (para a experiência) toda iludida, (a pensar que) vai aparecer alguém que satisfaz os meus critérios independentemente de ser novo ou velho", afirma Ana.

Ana surpreendeu a apresentadora ao dizer que mantém uma grande amizade com Paulo: "Nós somos amigos do peito! Ganhei um amigo que nunca tive na vida", revela a ex-concorrente.

A secretária não surpreendeu ao responder a Cristina sobre qual seria o cenário caso o seu 'match' tivesse sido Pedro: "Se me tivesse calhado o Pedro se calhar as coisas tinham funcionado de forma mais natural", admitindo no entanto que não se envolveram.

A ex-concorrente referiu também que não tem problemas em andar na rua, após ter sido alvo de várias críticas sobre a participação polémica no programa.