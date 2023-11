A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deverá obter cerca de 61,2 milhões de euros de lucro durante os próximos três anos. De acordo com o Plano Plurianual de Atividades para o triénio de 2024 a 2026, o regulador das telecomunicações prevê fechar o próximo ano com rendimentos de 122,6 milhões de euros (mais 5,1 milhões do que em 2023) e um resultado líquido de 19,2 milhões de euros, menos 18,7 milhões do que neste ano, ou seja, uma quebra de quase 50%.









