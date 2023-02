Anacom está atenta às operadoras por causa das chamadas de refidelização

A Anacom esta atenta aos operadores de telecomunicações devido a chamadas de refidelização, que oferecem melhorias no serviço e preços mais baixos no momento em que as tarifas vão subir.De acordo com o Jornal de Notícias, a Anacom está a avaliar a frequência com que são feitos este contactos após o anuncio de aumento dos preços até 7,8%. O regulador refere que está "particularmente atento nesta fase às práticas dos operadores no contexto do aumento de preços". De notar que em Portugal os preços têm aumentado, enquanto na UE desceram 10%.À Deco chegaram denúncias e a associação revela que estas chamadas são legais e que são prática comum das operadoras. Desde o início do ano, as queixas contra as operadoras aumentaram. Os protestos devem-se à subida das tarifas, a falhas de serviço, a questões técnicas e à falta de apoio ou respostas.Só entre janeiro e 8 de fevereiro, o Portal da queixa registou um aumento de 75% face ao mesmo período do ano passado e a Anacom registou, pelo menos 60 reclamações apenas sobre o aumento dos preços.