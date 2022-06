A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) reagiu às notícias que davam conta de que três das principais operadoras - Altice, Nos e Vodafone - tencionam pedir ao Governo a dilatação do prazo para o cumprimento das metas para a implementação do 5G e avisa que as condições “foram traçadas antes do leilão e são para cumprir”.









Ver comentários