A Autoridade Nacional para as Comunicações (Anacom) quer fazer chegar a Televisão Digital Terrestre (TDT) e a cobertura de rede móvel a todo o território português no prazo de um ano. O objetivo foi assumido por João Cadete de Matos, presidente do regulador, durante uma audiência na Comissão Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.









