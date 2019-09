André Ventura 'vence' Luís Filipe Vieira em duelo de entrevistas

Oque poucos previam aconteceu: a entrevista de André Ventura, líder do partido Chega! e reconhecido adepto do Benfica, no ‘Jornal da Noite’ (SIC) da última terça-feira foi mais vista do que a de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, à mesma hora, no ‘Jornal das 8’ (TVI).Emitida na rubrica ‘Polígrafo Legislativas’, entre as 20h48 e as 21h16, a entrevista de André Ventura foi vista por uma média de 1 126 760 telespectadores e conquistou um share de 23,3%, ou seja, em cada 100 telespectadores que viram televisão àquela hora cerca de 23 optaram por sintonizar a estação de Paço de Arcos.‘Polígrafo’ registou ainda um ‘reach’ (número de pessoas que sintonizaram o canal durante pelo menos um minuto) de 1 707 620 pessoas.Já a entrevista do presidente das águias, que até começou 13 minutos mais cedo (20h35-21h30), teve uma média de 878 910 telespectadores (18,4% de share) e um ‘reach’ de 1 519 790, de acordo com os dados divulgados pela GfK.Contas feitas, André Ventura ganhou a Luís Filipe Vieira por uma diferença média de quase 248 mil telespectadores.Um resultado sintomático da atual crise de audiências da TVI, de que os espaços de informação da estação de Queluz de Baixo são uma das principais vítimas.A apenas cinco dias do fim deste mês, a TVI soma um share médio de 13,9%, contra 19% da SIC e 12% da RTP 1.