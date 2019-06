Andreia Rodrigues, a nova rainha da televisão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Afastada da televisão durante mais de um ano para viver o sonho de ser mãe, Andreia Rodrigues voltou em grande para conquistar as audiências com ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. Agora, o programa regressou com a segunda temporada e voltou a liderar, com a mulher de Daniel Oliveira a derrubar Maria Cerqueira Gomes em ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, e a ser já considerada a nova rainha da televisão. Um sucesso que a enche ... < br />