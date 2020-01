Andreia Rodrigues apaga dramas da vida privada com sucesso na SIC

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Andreia Rodrigues atravessa uma das fases mais pródigas da vida profissional, e, enquanto isso, vai vivendo alguns dissabores a nível pessoal… O sucesso do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ deu à apresentadora uma nova oportunidade de brilhar em antena, na primeira e segunda edições do formato. No último sábado, Andreia voltou ao ecrã com ‘Amigos Improváveis’ e uma vez mais voltou a fazer um ... < br />