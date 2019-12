Ângelo Rodrigues foi o mais procurado no Google

Ângelo Rodrigues foi o nome nacional e o assunto mais popular nas pesquisas no Google em 2019. De acordo com os dados fornecidos pelo motor de busca online, o internamento do ator em estado grave fez com que a procura pelo seu nome aumentasse exponencialmente. A equipa de futebol brasileira Flamengo, liderada por Jorge Jesus, foi outro dos focos dos internautas portugueses. A morte da estrela da Disney Cameron Boyce ficou na terceira posição. Além disso, foi o nome internacional mais pesquisado em Portugal.

As mortes do cabeleireiro Eduardo Beauté e do cantor Roberto Leal colocaram estas figuras no pódio das pesquisas por nomes nacionais. Entre os nomes internacionais, destaque também para o pintor Claudio Bravo Camus, homenageado em novembro pelo Google, e para o ator Luke Perry, que morreu em março. Referência ainda para os programas de TV - com as séries ‘Game of Thrones’ e ‘Chernobyl’ e os Óscares a liderarem - e para as perguntas mais colocadas: ‘Como saber onde votar?’, ‘Como funciona o Tinder [site de encontros]?’ e ‘Como fazer caramelo?’.

A Google revelou ainda quais as personalidades mais pesquisadas a nível mundial: o jogador de futebol americano Antonio Brown lidera a tabela, seguido do jogador de futebol Neymar e do youtuber de moda James Charles. As notícias mais procuradas relacionaram-se com a Copa América e com o incêndio na Catedral de Notre-Dame.