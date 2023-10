Chegou ao fim a ligação

dos angolanos à Global Media Group (dona do ‘Diário de Noticias’, ‘Jornal de Notícias’

e TSF). Segundo o ‘Negócios’, o gestor José Pedro Soeiro, o acionista que representava os interesses angolanos no grupo (que detêm 20,4%) saiu do Conselho de Administração, não tendo indicado ninguém para o substituir. O mesmo jornal adianta que o fim da ligação é irreversível, sendo que, caso não surja comprador para as ações, José Pedro Soeiro tenciona doá-las ao Banco Millennium Angola como dação em pagamento da dívida avultada que tem a instituição financeira. Os angolanos estavam na Global Media desde 2013.