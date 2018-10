Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anibal Pinto reforça programa 'Rua Segura' na CMTV

Advogado vai integra painel de comentadores e diz que é "uma honra fazer parte de uma equipa vencedora".

23:08

Polémico advogado, Aníbal Pinto, de 57 anos, tem em mãos vários casos mediáticos. Defende adeptos arguidos do caso da invasão a Alcochete, já foi advogado do hacker que terá roubado segredos do Benfica e tem como clientes suspeitos de homicídio e de roubos, vítimas de crimes violentos, entre muitos outros. A partir da próxima semana, integra o painel de comentadores do programa Rua Segura, da CMTV.



"É muito difícil fazer opções, mas sem dúvida a informação que eu desejo comentar é a da CMTV. É a informação dos portugueses, para os portugueses e pelos portugueses", afirmou ao CM o advogado nortenho, adepto confesso do FC Porto, sobre os novos desafios. E remata: "Será um privilégio e uma honra fazer parte de uma equipa vencedora, no único canal que está sempre a crescer".