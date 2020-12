António Costa bate recordes de audiência na TV no Natal

Naquele que será, certamente, o ano mais difícil do seu mandato, António Costa dirigiu-se, como é habitual, aos portugueses, na noite do passado dia 25, para transmitir a sua mensagem de Natal. "Estamos a viver o maior desafio das nossas vidas. 2020 tem sido um ano de combate, dor e resistência", disse, numa mensagem que acabou por ser a mais acompanhada desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro. Ao longo dos nove minutos em que se dirigiu aos portugueses, António Costa foi seguido em média por 717 mil espectadores, mais 17 mil do que no ano passado, em que já tinha batido recordes. Obteve, este ano, uma média de 14 por cento de share.Quando assumiu o mandato, em 2015, Costa foi visto por meio milhão de espectadores no Natal. Dois anos depois, o chefe de Governo entra para a história pelos piores motivos, tendo obtido o pior resultado desde 2005, com apenas 369 mil pessoas a estarem ligadas à estação pública para ouvir as suas palavras. Em 2018, Costa começou a recuperar, tendo sido visto por meio milhão de pessoas e no ano passado subiu para os 700 mil. Agora, em tempo de pandemia, consegue superar-se nas audiências.No entanto, o recorde continua a ser detido por José Sócrates, que atingiu os números mais elevados em mensagens de Natal. Em 2008, obteve a sua melhor marca, tendo sido visto por 802 mil espectadores, mas nos últimos anos de mandato a popularidade caiu a pique.