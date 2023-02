António Costa foi a figura política que gozou de maior exposição mediática nos serviços regulares de informação no ano passado, revela um estudo da Marktest agora divulgado. Segundo a empresa de estudos de mercado, o primeiro-ministro protagonizou 1794 notícias com 87 horas e 21 minutos de duração em 2022 – mais do que o Presidente da República, que ficou em segundo lugar na lista dos líderes políticos com maior exposição nos media. Marcelo Rebelo de Sousa interveio na primeira pessoa em 1872 notícias, somando um total de 81 horas e dois minutos de duração.





Em terceiro e quarto lugares da lista estão, respetivamente, André Ventura e Rui Rio. O líder do Chega ocupou o ecrã durante 35 horas e quatro minutos, enquanto Rio, que foi presidente do PSD até ao fim de junho de 2022, esteve no ar durante 23 horas e 45 minutos. No polo oposto, Fernando Medina, ministro das Finanças desde março de 2022, vem em décimo lugar da lista dos mais mediáticos. Com mais de 14 horas de exposição, ficou abaixo de Rui Tavares, do Livre (com mais de 16); do novo líder do PSD, Luís Montenegro (18); e de Inês Sousa Real, do PAN (20). A meio da tabela surgem Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, com mais de 22 horas de exposição mediática e João Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal, com 20h43.