António Costa recusa deixar cair Nuno Artur Silva

Apesar de todas as críticas e suspeitas de conflito de interesses que recaem sobre Nuno Artur Silva, o Governo não está disposto a fazer cair o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.sabe que o tema já foi discutido entre António Costa e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, mas estes decidiram manter o apoio ao ex-administrador da RTP.Ainda assim, questionados pelo, tanto o gabinete do primeiro-ministro como o da ministra da Cultura mantêm o silêncio sobre o tema. Recorde-se que a única declaração sobre este caso foi feita por António Costa na semana passada, no Parlamento.Confrontado pelo líder do PSD Rui Rio sobre as notícias que dão conta de que a Produções Fictícias - empresa da qual Artur Silva cedeu as quotas ao sobrinho, por 180 mil euros, para poder integrar o Governo - voltou a fazer negócios com a RTP, e que o secretário de Estado poderá lucrar com isso (recebe mais 20 mil euros caso o resultado líquido da PF seja superior a 40 mil euros este ano), Costa disse apenas que o secretário de Estado com a tutela dos media "obviamente não interfere em qualquer contrato que a RTP celebre".Hoje, o Parlamento vota os pedidos do BE e PSD para ouvir, com carácter de urgência, o conselho de administração da RTP, liderado por Gonçalo Reis, e Nuno Artur Silva. Os requerimentos deverão ser aprovados.Na semana passada, Artur Silva disse estar "cheio de vontade" de explicar o negócio da PF aos deputados.