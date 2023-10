A entrevista de Luís Montenegro à TVI, transmitida esta segunda-feira, obteve uma audiência média de 727 mil telespectadores e um share de 15,3%. A conversa com o líder do PSD, no ‘Jornal Nacional’, ficou assim atrás da intervenção de António Costa, na semana anterior, no mesmo espaço informativo do canal de Queluz de Baixo.









No dia 2 de outubro, a entrevista com o primeiro-ministro foi vista por uma média de 780 900 pessoas e alcançou 16,2% de share, o que quer dizer que os dois políticos ficaram separados por 53 900 telespectadores, de acordo com os dados disponibilizados pela GfK.

Em ambos os casos, as entrevistas não foram suficientes para garantir a vitória do ‘Jornal Nacional’. Esta segunda-feira, o noticiário registou uma audiência de 715 300 telespectadores e 15,5% de share, voltando a perder para o ‘Jornal da Noite’, da SIC, que foi o programa mais visto do dia com uma média de 944 600 telespectadores e 20,4% de share.





Na CNN, a entrevista de Luís Montenegro superou a de Pedro Nuno Santos na SIC Notícias. Enquanto o primeiro foi visto por uma média de 154 mil telespectadores, o ex-ministro das Infraestruturas atraiu 87 mil. Já a CMTV liderou as audiências no horário e ganhou o dia com 5,4% de share, contra 3,7% da CNN e 2,8% da SIC Notícias.