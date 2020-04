Anunciantes reclamam estímulos fiscais para alavancar publicidade nos media

Para substituir "Coração Malandro", a TVI tem já outra telenovela na forja. Trata-se de "Baía do Sol", uma espécie de "New Wave" à portuguesa, que se prevê que estreie a 1 de Setembro. Como protagonista de uma história juvenil está Luís Esparteiro que assim regressa à estação de José Eduardo Moniz, um ano depois de "Super Pai", uma série que tanto êxito teve no quarto canal.