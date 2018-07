Anúncio pornográfico no canal Disney Júnior motiva queixa à ERC

NOS lamentou a situação "absolutamente anormal e rara".

Uma troca na informação de um programa do canal Disney Júnior pela de um canal para adultos traduziu-se numa queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Apesar de não ter sido transmitido nenhum conteúdo destinado a adultos, no anúncio de programação do canal infantil um programa foi apresentado com o nome "F...-me em público".

"O Participante denuncia o facto de, no anúncio de programação do Disney Júnior, aparecer o seguinte título de programa: «F...me em público». Foi notificado o operador de distribuição NOS, com vista ao apuramento de responsabilidades por retransmissão de conteúdos", explica a deliberação da ERC, datada de 8 de Maio.

A deliberação revela ainda que a NOS lamentou a situação "absolutamente anormal e rara".



"Em resposta à notificação, o operador de distribuição lamentou o ocorrido e esclareceu que a situação relatada «é absolutamente anormal e rara e terá ficado a dever-se a um lamentável erro (bug) ocorrido no software da set-top-box do Cliente, uma troca, na própria set-top-box, da informação» relativa ao programa transmitido no canal Disney Júnior por informação de programa de um canal para adultos distribuído em regime de acesso condicionado. Acrescenta o operador de distribuição que o canal Disney Júnior não transmitiu – e que, por conseguinte, a NOS não retransmitiu – qualquer conteúdo para adultos, com o título apresentado", prossegue a nota.

De acordo com a deliberação da ERC, o operador terá sido notificado para prestar esclarecimentos sobre o sucedido.