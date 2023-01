A utilização exclusiva da Televisão Digital Terrestre (TDT) nas residências principais abrangeu, em 2022, apenas 9% das famílias portuguesas, o que representa uma descida de 6,3 pontos percentuais (p.p.) face a 2018 (15,3%). A conclusão é do relatório ‘Meios de acesso ao sinal de TV’, da Anacom, que tem por base dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística no ‘Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas famílias’, realizado entre junho e agosto do ano passado.









