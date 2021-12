Há várias semanas que é dado certo, mas a apenas 15 dias do fim do ano já é possível tirar a grande conclusão do ano televisivo: a SIC vai fechar 2021 como líder destacada do mercado televisivo em sinal aberto. As apostas de Cristina Ferreira, que cumpriu o primeiro ano completo como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, não foram suficientes para tirar a coroa à estação de Paço de Arcos.