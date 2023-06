Apple vai desativar álbum do iPhone. Saiba o que fazer para não perder fotografias

A Apple vai excluir permanentemente em julho um álbum de fotos do iPhone. A gigante tecnológica anunciou que o álbum My Photo Stream, que armazena automaticamente as imagens dos últimos 30 dias, vai ser desativado.



De acordo com o Daily Mail, todos os ficheiros que estejam no álbum vai ser excluído no dia 26 de julho. No entanto, há uma forma de evitar a perda dos conteúdos. Se tem um iPhone é recomendado que aceda ao álbum e guarde todos os conteúdos no dispositivo.





O álbum My Photo Stream oferece armazenamento gratuito e é uma alternativa ao iCloud Photos, que ficou mais caro no Reino Unido e em outros países.Na rede social Twitter, várias pessoas mostraram-se tristes e preocupadas com a mudança. "Perdi muitas fotos", escreveu um internauta, enquanto outro ameaçou mudar de um telefone da Apple para um smartphone.