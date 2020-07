Apresentador do programa de TV ‘Caçadores de Mitos’ morre aos 49 anos

O apresentador de televisão e engenheiro norte-americano Grant Imahara, conhecido pela sua participação no programa Mythbusters (em português, Caçadores de Mitos) morreu esta segunda-feira, aos 49 anos.

A informação foi confirmada pelo porta-voz do Discovery Channel, que não adianta as causas da morte do ex-apresentador do canal. Imahara trabalhou no programa até 2014.

Adam Savage, antigo colega do apresentador, recordou Imahara como "uma pessoa generosa, simpática e gentil".

"Estou sem palavras.Fui parte de duas grandes famílias com oi Grant Imahara ao longo dos últimos 22 anos. O Grant era um engenheiro, artista e performer brilhante(…) Trabalhar com ele foi muito divertido. Vou sentir falta do meu amigo", escreveu nas redes sociais.