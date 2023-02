Aproveitou o cupão de desconto do fim de semana? O CM fica a um euro nas bancas

A direção do CM e as caras mais conhecidas da CMTV prosseguem a sua viagem por todo o País, numa ação pensada para recompensar os postos de venda, porque são eles que nos mantêm próximos dos leitores. Este domingo, o CM publicou, na penúltima página, cupões que permitem adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas um euro. Uma iniciativa que tem alcançado enorme sucesso, que foi estendida e que está a ser muito aplaudida pelos postos de venda.



É uma promoção que se aplica aos fins de semana (sábados e domingos), permitindo a aquisição do CM por um preço ainda mais acessível durante quatro dias úteis. À passagem dos 44 anos de vida do jornal, o objetivo desta ação, que arrancou com um novo grafismo do CM, muito aplaudido pelos leitores e que fez subir as vendas em todo o País, passa por aproximar ainda mais o CM de quem não o dispensa, reafirmando a pujança, o vigor e a confiança no futuro.

