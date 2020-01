Armando Gama detido por agredir companheira

O músico Armando Gama, de 65 anos, que venceu o Festival da Canção em 1983, foi preso pela GNR pelo crime de violência doméstica. A detenção foi feita pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), da GNR de Lisboa, que foi recetor das queixas da vítima, de 30 anos, companheira há sete anos do artista e com quem tem um filho de cinco anos.



A mulher denunciou o clima de coação psicológica a que o companheiro a sujeitava, impedindo-a nomeadamente de arranjar um emprego, ou até de se relacionar com amigos. Foram feitas igualmente denúncias de agressões físicas, perpetradas por Armando Gama em frente ao filho menor. Na tarde de terça-feira, os militares partiram para a detenção de Armando Gama, apanhado ao chegar a casa, em Sobreiro, Mafra.





O artista passou a noite seguinte preso no posto da GNR de Pero Pinheiro. Presente ontem de manhã ao Tribunal de Sintra, saiu em liberdade, mas com proibição de contactos com a vítima, e obrigado a mudar de residência. "Não comento", disse Armando Gama, esta quarta-feira contactado pelo