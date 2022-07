O arquivo do ‘Diário de Notícias’ (‘DN’) vai ser classificado como tesouro nacional, segundo um decreto aprovado esta semana em Conselho de Ministros. A classificação - equivalente à de monumento nacional - abrange milhões de jornais e fotografias microfilmadas de um arquivo constituído desde a fundação do ‘DN’, em 1864, até 2003, altura em que foi objeto de extinção por fusão com a Global Notícias SA (atual Global Media Group).









Ver comentários