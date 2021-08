Arrastar do leilão atira 5ª geração para 2022

O arrastar do leilão 5G (quinta geração móvel) poderá resultar na aplicação efetiva desta tecnologia em Portugal apenas em 2022, e não este ano, como inicialmente previsto pelo Governo e pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Ninguém sabe quando o processo poderá acabar, e quando os portugueses terão acesso a uma oferta comercial da rede móvel de 5ª geração. Isto apesar do regulador das telecomunicações ter alterado, já no início do verão, as regras para tentar acelerar o leilão, que se iniciou a 14 de janeiro, e que ontem, 142º dia de licitação, já somava propostas das operadores de 343 366 milhões €. Se a este valor for somada a fase de novos entrantes, o encaixe potencial do Estado é de 427 717 milhões.