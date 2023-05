As novas Kardashians? Sylvester Stallone regressa à televisão com novo projeto que inclui a família

A estrela de Hollywood Sylvester Stallone tem um novo projeto na televisão e, desta vez, participa toda a família. À semelhança do que já acontece com as Kardashians, também a família Stallone vai ter um reality show onde mostram aos fãs o seu dia a dia.O ator de "Rocky" e "Rambo", a mulher Jennifer e as três filhas - Sophia, Sistine e Scarlet - vão dar vida à nova séria "The Family Stallone", que estreia esta semana na Paramount+.A séria mostra cenas de Stallone nas filmagens da série de televisão "Tulsa King", bem como o dia a dia do ator, em casa com a família."Isto é o que temos querido fazer há muito tempo, que é partilhar um pouco a nossa vida, porque é divertido", disse Stallone à Reuters."Também tem uma mensagem de que não importa o que se tem. Somos muito afortunados, mas ainda temos os mesmos problemas e os mesmos desejos e as mesmas necessidades e os mesmos requisitos", diz.Questionado sobre as comparações com o programa de sucesso "The Kardashians", Stallone disse: "Acho que as Kardashians foram brilhantes no que fizeram e muito originais, nós estamos a tomar um rumo diferente. Mas o mais importante é não tentar copiar alguém. Elas são quem são, nós somos quem somos e é isso que eu acho que dá ao público uma variedade."