‘Assédio’ entre as dez palavras finalistas que melhor representam 2018

‘Toupeira’, ‘paiol’ e ‘populismo’ são outros termos a votação.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Pelo décimo ano consecutivo, a Porto Editora lançou o desafio aos portugueses de escolherem a palavra que melhor representa 2018. Os cibernautas poderão votar na sua favorita até ao último segundo do dia 31 de dezembro, acedendo para isso ao site www.palavradoano.pt Na lista final de 2018 estão termos como ‘assédio’, ‘toupeira’ ou ‘paiol’, escolhas que seguiram critérios de análise da frequência e de observação da realidade da língua portuguesa ao longo do ano, seja na imprensa ou nas redes sociais, em especial nas consultas online feitas nos dicionários da Porto Editora.A editora fez um levantamento de várias palavras e selecionou para o top 10, por exemplo, o termo ‘assédio’, atendendo a que movimentos como o #MeToo, nomeadamente nos EUA, colocaram o assunto do assédio sexual na agenda, com vários escândalos sexuais envolvendo figuras públicas norte-americanas ligadas ao mundo do espetáculo.Em Portugal, muita gente falou ainda de ‘toupeira’, na sua variante da operação policial E-Toupeira, por causa das suspeitas de que um clube de futebol nacional, o Benfica, dispunha de uma rede de informadores no interior do sistema de Justiça.O desaparecimento de material militar em Tancos acabou por elevar à categoria de palavra do ano o termo ‘paiol’.‘Sexismo’, ‘especulação’, ‘populismo’, ‘professor’, ‘enfermeiro’, ‘privacidade’ e ‘extremismo’ são as outras palavras candidatas.A palavra ‘incêndios’ ganhou em 2017. Entre as finalistas estavam também ‘afeto’, ‘floresta’, ‘vencedor’ e ‘crescimento’.