Os serviços de televisão paga atingiram valores recorde no primeiro trimestre deste ano. O número de assinantes alcançou os 4,3 milhões nos primeiros três meses de 2021, o que representa um crescimento de 3,7% face ao período homólogo do ano passado, de acordo com os dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).Segundo a entidade reguladora, este crescimento deveu-se às ofertas suportadas em fibra ó...