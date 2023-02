Associação dos Jornalistas de Desporto repudia agressões a jornalistas da CMTV

O CNID (Associação dos Jornalistas de Desporto) repudia as agressões físicas e verbais de que foram alvo os jornalistas da CMTV Pedro Neves de Sousa e José Ramos quando faziam reportagem no Estádio José Alvalade, após o clássico que os leões perderam para o FC Porto (2-1).



O comunicado refere ainda que foram vividos momentos difíceis e pede que os infratores sejam banidos dos estádios. O CNID adianta ainda que vai tentar sensibilizar as autoridades para estes problemas, ajudando a definir os locais mais apropriados e seguros para estas reportagens, pois, como se pode ler, são estes casos que "desfeiam" a imagem do futebol nacional.

