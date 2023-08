Cinco associações que representam a imprensa e as rádios nacionais manifestaram reservas perante as propostas de alteração às leis da Imprensa e da Rádio feitas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e entretanto remetidas ao Parlamento. Num comunicado conjunto, emitido esta quarta-feira, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC), a Associação de Imprensa Diária (AID), a Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa), a Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR) e a Associação de Rádios de Inspiração Cristã (ARIC) esclarecem que “os documentos devem ser encarados como uma base para a reflexão pela Assembleia da República” e que, antes da tomada de qualquer decisão, deverá “obrigatoriamente decorrer uma consulta pública, na qual as estruturas representativas dos operadores terão uma palavra a dizer”.









As associações sublinham ainda que, apesar de terem decorrido algumas reuniões com a ERC, para “discutir e refletir” sobre eventuais alterações à lei, a proposta final aprovada pelo Conselho Regulador (CR) “não foi apresentada previamente às associações do setor”. Além disso, as signatárias “estranham que as propostas tenham sido aprovadas por apenas três membros do CR da ERC [Francisco Azevedo e Silva, Fátima Resende e João Pedro Figueiredo] e sem o seu presidente”.

A 24 de julho, a ERC anunciou que tinha remetido à AR, no dia 14, para apreciação e discussão com regime de urgência as duas propostas. No que respeita à Lei de Imprensa, que remonta a 1999, o regulador dos media alarga o âmbito da aplicação ao ambiente online e promove a “clara distinção” entre publicações jornalísticas e não jornalísticas. No caso da rádio, identifica um conjunto de aspetos que convém rever.