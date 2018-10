Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atentado à liberdade leva adepto a tribunal

Acusação diz que microfone da CMTV foi levado por Henrique Ramos, membro dos Super Dragões, ou por alguém a seu mando.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Henrique Ramos, membro da claque dos Super Dragões, vai ser julgado pelos crimes de dano e atentado à liberdade de imprensa. Em causa está o furto do microfone da CMTV e também a destruição de equipamento no julgamento da operação Fénix, no qual Pinto da Costa era arguido.



A acusação do Ministério Público de Guimarães dá conta de que, a 15 de fevereiro de 2017, Henrique Ramos "ou alguém a mando dele, que não foi possível identificar, retirou o microfone" da equipa da CMTV, que estava junto à câmara de filmar.



Publicou depois vários vídeos nas redes sociais com o mesmo microfone, que veio a entregar mais tarde na esquadra da PSP.



Ainda nesse mesmo dia, o adepto portista agarrou duas vezes a máquina de filmar da equipa da CMTV, tentado destruir o teradek, aparelho que permite que seja feita transmissão em direto. Causou estragos não só no teradek, como em quatro pens de internet.



"Ao subtrair o microfone da máquina de filmar e ao estragar o aparelho teradek e as pens, agiu o arguido com o intuito de obstar a que os jornalistas do Correio da Manhã e da CMTV pudessem divulgar, pelo menos em direto, a saída dos arguidos do julgamento que estava a decorrer, bem como os pudessem entrevistar", diz a procuradora.



A magistrada salienta ainda que Henrique Ramos tinha perfeita noção de que tanto o aparelho teradek, como as pens e o microfone eram "instrumentos necessários ao exercício da atividade dos jornalistas".