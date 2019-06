Ativistas querem fim do monopólio Google

A assembleia anual de acionistas da Alphabet, dona da Google, ficou marcada pelos protestos de ativistas que pedem o desmembramento da multinacional antes da intervenção dos reguladores.O SumOfUs, grupo norte-americano que tem como objetivo conter o crescente poder das corporações, aproveitou a reunião nos escritórios da empresa em Sunnyvale, na Califórnia, para apresentar a sua proposta, mesmo sabendo que esta seria, muito provavelmente, rejeitada pelos dois principais executivos da tecnológica, Larry Page e Sergey Brin, que, juntos, detêm 51,3% dos votos dos acionistas.Ainda assim, fica a intenção de mostrar que as autoridades dos Estados Unidos e da União Europeia continuam preocupadas com o crescente poder da Alphabet no mercado mundial, assim como de outras empresas, como Facebook e Amazon."Acreditamos que os acionistas poderiam receber maior valor de uma redução estratégica voluntária no tamanho da empresa do que de vendas de ativos compelidas por reguladores", diz a proposta.Mas a sugestão de desmembramento da dona da Google é apenas uma de 13 apresentadas na reunião, sendo que cinco delas são apoiadas por um grupo de funcionários da multinacional.É o caso da proposta de elaboração de um relatório sobre os casos de assédio sexual, que revele quanto é que a empresa já pagou em acordos e quantas pessoas já foram despedidas.