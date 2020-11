Ator Eddie Hassell morre baleado aos 30 anos

O ator Eddie Hassell, conhecido pelos papéis em "Surface" e "The Kids Are All Right", morreu depois de ter sido balado.

A informação é avançada pela imprensa norte-americana, que cita o representante do ator. A morte de Hassell ainda estará a ser investigada pelas autoridades, mas tudo indica que o ator tenha sido baleado na sequência de um assalto.

De acordo com o New York Times, o ator foi baleado na manhã deste domingo à porta do apartamento da namorada, em Grand Prairie, em Dallas, nos EUA. O referido jornal, citando o representante de Eddie Hassell, revela que o ator de 30 anos levou um tiro no abdómen e foi levado para o hospital, onde acabou por morrer.

Ao longo da sua carreira, Hassell entrou ainda em séries de televisão como "Ossos" e "Southland" e participou no filme "Jobs", que conta a história de Steve Jobs, fundador da Apple.