Nasceu em Ponte Delgada (Açores) em 1944, mas cedo veio para Lisboa, para estudar Belas-Artes.Uma vez no Continente, e como o mundo do teatro sempre o fascinou, utiliza os seus conhecimentos adquiridos e começa por ser técnico de cenários no Teatro Monumental. Depois, passa para a figuração e daí a ator foi um passo.