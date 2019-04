Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atores de "Alguém Perdeu" mostram dotes em campo

Sabri, Rodil e Diogo jogaram basquete. Derrota mínima não baixou ânimos.

Por Tiago Griff | 08:24

Os atores Sabri Lucas, Pedro Rodil e Diogo Costa Reis, da novela ‘Alguém Perdeu’, aproveitaram o fim de semana para participarem num jogo de basquetebol inserido no evento All Star, que teve lugar em Albufeira.



E nem a derrota (30-31) baixou o ânimo.



"O resultado pouco importa nestes jogos em que queremos é estar com os amigos e divertirmo-nos", disse Pedro Rodil.



Sabri Lucas, que não jogava "há mais de 25 anos", mostrou-se "surpreendido com a boa forma física" que apresentou.



Diogo Costa Reis admitiu mesmo que este foi um bom momento para "relaxar" enquanto não estão a gravar a novela, já que, durante a semana, a rotina é feita de forma "intensa".