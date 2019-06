Atores portugueses brilham em séries internacionais

São vários os atores portugueses que têm sido escolhidos para participar em elencos de séries internacionais. Pêpê Rapazote, Joaquim de Almeida, Joana Ribeiro e Alba Baptista são alguns dos nomes que têm brilhado.

Nuno Lopes será um dos protagonistas da nova série da Netflix, "White lines", do criador da famosa série, "La Casa de Papel". O ator deu a notícia através de uma publicação na sua conta de Instagram, onde mostrava um texto da agência Subtitle Talent que anunciava a sua participação. O ator português, de 41 anos, destacou-se no filme "São Jorge", de Marco Martins, com o qual recebeu um prémio de melhor ator, no festival de Veneza, em 2016.

Também Joana Ribeiro e Ana Padrão integram uma produção da Amazon, empresa transnacional de comércio eletrónico dos Estados Unidos, baseada nos livros do escritor Stephen King, "The dark tower".



Joana Ribeiro é a namorada do protagonista da série, gravada na Croácia, e Ana Padrão fará de sua tia. Joana, que se encontra de momento a gravar a novela mais recente da TVI, "Prisioneira", conseguiu conciliar os dois projetos com uma ajuda especial do canal português e da produtora.

A quarta temporada da série "Rainha do Sul", transmitida pela Fox Life, conta com a participação do ator Pêpê Rapazote. Com estreia marcada para dia 20 de junho, às 22 horas, Pêpê será Raul, um criminoso. Após participar na série "Narcos", o ator vai entrar em cinco episódios da nova temporada da televisão norte-americana.

Com apenas 21 anos, Alba Baptista torna-se protagonista da série "Warrior nun", da Netflix. A série de drama e fantasia, baseada numa banda desenhada. Ainda sem data de estreia marcada, a jovem atriz continua em gravações, ao lado de Joaquim de Almeida que também fará parte do elenco.