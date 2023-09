Atores pressionados para chegar a acordo

Com os argumentistas norte-americanos a alcançar um acordo com os estúdios de Hollywood - o documento final era esta terça-feira votado pelos líderes do sindicato, o Writers Guild of America (WGA) - estes viram-se agora para os atores, em greve desde 14 de julho. Há mais de dois meses que o Sindicato de Atores e Artistas de TV e Rádio dos Estados Unidos (SAG-AFTRA) e a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa empresas como a Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros.









