Maria Rueff sofre enfarte do miocárdio

A atriz Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio esta terça-feira e está internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.Segundo avança a SIC Notícias, a atriz da RTP1, de 47 anos de idade, está fora de perigo mas continua sob observação clínica.Maria Rueff faz parte da equipa de Herman José no programa 'Cá Por Casa', na RTP1, onde dá vida a várias personagens, nomeadamente à impagável Idália, a mulher de Nelo, na rábula 'Nelo e Idália'.A atriz interpreta igualmente o desconcertante adepto benfiquista Zé Manel Taxista, com as suas observações futebolísticas sempre certeiras.