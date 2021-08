Filipe La Féria lançou o repto e mais de uma centena de jovens atores e cantores encheram a rua das Portas de Santo Antão, Lisboa, com esperança no olhar e nervoso miudinho à mistura.O caso não era para menos: uma audição com o encenador podia valer-lhes o passaporte para o elenco do próximo musical infantil do Teatro Politeama, no centro da capital.