CMTV cresce 35,6% em fevereiro e ganha há 914 dias seguidos

A CMTV alargou em fevereiro a liderança no mercado de informação nacional do cabo. A televisão do Correio da Manhã cresce 35,6% em relação ao período homólogo do ano passado e ganha há 914 dias sem interrupção.Em Fevereiro, a CMTV obteve 4,2% de share. Sozinha, a CMTV tem mais audiência que o total de todos os seus concorrentes juntos. De acordo com os dados da GFK, a SIC Notícias obteve 1,9% de share médio mensal, a TVI24 1,2%, no pior resultado desde 2019, e a RTP3 apenas 0,6%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda disponível na TDT.