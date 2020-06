Audiências de séries na RTP geram preocupação

O Conselho de Opinião (CO) da RTP está preocupado com as baixas audiências registadas pelas séries do canal público e a falta de reflexão interna sobre as mesmas. No parecer ao relatório e contas de 2019, a que o CM teve acesso, o organismo que representa a sociedade civil crítica o facto de o documento produzido pelo conselho de administração liderado por Gonçalo Reis não fazer um "balanço geral sobre a forma como os portugueses aderiram às séries exibidas". E lembra que estas são uma "aposta estratégica" da empresa pública - desde 2015, de acordo com um plano traçado pelo ex-administrador da RTP Nuno Artur Silva (atual secretário de Estado dos Media).

O CO fez um levantamento das audiências das produções emitidas em 2019 e concluiu que "não registaram audiências significativas". Por isso, considera que é importante que a RTP responda a algumas questões. "As escolhas das temáticas eram as que mais interessavam aos portugueses; a sua quantidade e qualidade técnica estiverem à altura do desafio; não teria sido melhor fazer menos, logo empregar mais recursos financeiros em menos séries, para obter melhores resultados e mais destacada qualidade?", pode ler-se no parecer emitido pelo organismo presidido por Manuel Coelho da Silva.





A RTP tem mais de uma dezena de projetos em várias fases de desenvolvimento, com orçamentos entre 50 e pouco mais de 100 mil €/episódio - longe de investimentos de grandes séries internacionais.