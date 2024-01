O aumento da taxa audiovisual no Reino Unido – que no próximo mês de abril passará dos 186,01 euros para os 198,29 euros anuais – está a causar polémica e a levar muitos telespectadores a cancelarem o serviço. Nos últimos meses, muitos já deixaram de pagar a taxa que financia a BBC, tendo o canal britânico avançado com processos judiciais contra cerca de 130 pessoas.









