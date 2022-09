O acordo entre a RTP e os sindicatos, relativamente a uma subida salarial, anunciado há cerca de dois meses, está prestes a refletir-se no recibo de ordenado dos trabalhadores. Ao Correio da Manhã, fonte oficial da estação pública garantiu que o aumento, no valor fixo de 20,50 euros, “será pago juntamente com o vencimento de setembro, e terá retroativos a janeiro.









