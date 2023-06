Faltam quatro dias para a grande Gala dos Heróis CM 2023, que este ano terá como palco a Fundação Oriente, em Lisboa, e transmissão na CMTV. Para abrilhantar a festa, dois nomes grandes da música portuguesa, Aurea e a Ala dos Namorados, a que se junta o ‘senhor das vozes’, Fernando Pereira.





Será um evento inesquecível, onde oe ahomenagearão aqueles que arriscaram a vida para salvar a de outros. A escolha do herói dos heróis cabe inteiramente aos leitores do CM e espectadores da, que ao longo das últimas semanas têm votado nos cinco finalistas de cada categoria - ‘Heróis com Farda’ e ‘Heróis Civis’. No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, saberemos quem ganhou a votação, ainda que todos tenham ganho na coragem e determinação, salvando quem estava em perigo de vida. Os prémios são os maiores de todas as edições dos Heróis CM. A gala começa às 14h00, na Fundação Oriente, em Lisboa, e a entrada é livre.Este ano, opresta homenagem, a título póstumo, ao piloto André Serra, de 38 anos, que morreu após o avião se despenhar quando combatia um incêndio na zona de Vila Nova de Foz Coa, em julho de 2022.e aconvidam todos os seus leitores e espectadores a estarem presente na Gala dos Heróis. A entrada é gratuita, até a lotação estar completa. Venha homenagear aqueles que arriscaram a vida para salvar a de outros.