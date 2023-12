O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, está a tentar encontrar uma solução, junto de empresários da cidade, para o momento delicado que atravessa o ‘Jornal de Notícias’ (JN). A informação foi avançada pelo próprio autarca aos cerca de 50 trabalhadores que esta quinta-feira se juntaram em frente à autarquia, naquele que foi o segundo dia de greve no seguimento do processo de despedimento coletivo anunciado pelo Global Media Group (GMG), detentora da publicação.









