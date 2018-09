Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autor de boato contra CM e CMTV em tribunal

Radialista garantiu ter visto uma reportagem em que pai de CR7 estava embriagado, que nunca existiu.

Por Débora Carvalho | 01:30

O Tribunal Judicial de Lisboa começa esta quarta-feira a julgar o alegado autor dos boatos contra o CM e a CMTV, durante o Campeonato Europeu de Futebol de 2016, em França. Johnny Lino, comentador desportivo natural de Vila Nova de Gaia, responde por ofensa contra a pessoa coletiva.



Em causa está um post publicado no Facebook, no qual o radialista assegurava que a CMTV tinha emitido uma reportagem sobre o pai de CR7, que já faleceu.



O boato justificaria o ato de Cristiano Ronaldo - quando lançou o microfone da CMTV ao lago, em França, durante o Euro 2016.



"Ontem a CMTV passou uma reportagem feita com o pai do Cristiano, que já faleceu, onde o senhor estava visivelmente embriagado, falando dos problemas que causou à família. Qual o interesse público disto, nesta altura? (...) Por isso é que o CM e a CMTV são tão mal vistos. E por isso é que mereceram o que tiveram", disse Johnny Lino.



A CMTV nunca transmitiu qualquer reportagem com este teor, pelo que o texto, replicado na internet, "criou na opinião pública a ideia de que teria tido uma postura reprovável, o que ofendeu a credibilidade, o prestígio e a confiança da sociedade editora dos referidos títulos".



A publicação põe "indubitavelmente em causa o bom nome e credibilidade da assistente, ferindo a reputação social, crédito e confiança", refere a Cofina Media.



O diretor executivo Carlos Rodrigues e a jornalista Tânia Laranjo foram arrolados como testemunhas.