Autoridade para as Condições de Trabalho multa Global Media pela falta de pagamento de salários

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) instaurou sete processos de contraordenação ao Global Media Group, motivados pelo "não pagamento de salários e do subsídio de Natal aos trabalhadores das várias empresas do grupo", de acordo com um comunidado a que oteve acesso.Dada a gravidade das contraordenações, "o valor máximo da coima pode ir até 61.200 euros, aplicáveis por cada empresa", explicou a ACT. Além destes, outros dois processos visam indícios de irregularidades em contratos com jornalistas.Após uma série de "visitas inspetivas", a ACT constituiu "uma equipa para acompanhar a situação e prestar esclarecimentos a todos os trabalhadores do grupo", com a colaboração do Instituto da Segurança Social.