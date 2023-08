Balsemão ‘atira-se’ a Mário Ferreira

Francisco Pedro Balsemão (presidente do Grupo Impresa, detentor da SIC) acusa Mário Ferreira (acionista maioritário do grupo Media Capital, detentor da TVI) de não valorizar ou conceber a liberdade e a independência de um projeto editorial.



O ataque do filho de Francisco Pinto Balsemão (fundador do Grupo Impresa) foi feito este sábado, no jornal ‘Público’ (que por lapso, na edição em papel, identificou o artigo como sendo do próprio Francisco Pinto Balsemão), três dias depois de Mário Ferreira ter dado uma entrevista àquele diário onde questionava o facto de a SIC deixar, de forma “muito conveniente”, a comentadora Ana Gomes “repetir à exaustão”, contra si, “acusações falsas, sem provas.









