Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baltazar, o bom-malandro da telenovela da CMTV "Alguém Perdeu"

Sabri Lucas diz que a sua personagem vai arrancar gargalhadas.

09:24

É o verdadeiro bom-malandro e ‘chico esperto’. Baltazar de Jesus é o nome da personagem interpretada por Sabri Lucas em ‘Alguém Perdeu’, a primeira novela da CMTV.



Na trama, o ator vai viver com a tia Quitéria e, sempre de olhos no património da mesma, acredita que é daí que vai conseguir sustento para o resto da vida.



"O Baltazar é um gajo divertido, incrível e bem parecido. Tem um olho muito grande no futuro mas, muitas vezes, morre na praia", desvenda o ator.



Radiante com este novo projeto, Sabri Lucas garante que o telespectador não se vai conseguir esquecer de Baltazar: "Vai ser uma personagem incrível. Não vai deixar nenhum espectador indiferente e, quando se lembrarem de mim durante o dia, vão dar gargalhadas."