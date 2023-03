A taxa de penetração dos clientes residenciais de banda larga fixa foi de 91 por cada 100 famílias no final de 2022, mais 3,1 pontos percentuais (p.p.) do que no ano anterior. Já o número de acessos aumentou em 159 mil (mais 3,7%), tendo atingido os 4,5 milhões.



O tráfego total de Internet em banda larga fixa aumentou 8,2% em comparação com 2021, ultrapassando o máximo histórico verificado no período pandémico.









